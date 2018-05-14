Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт» 

Россия взяла Европу «на понт»
Россия, начав строительство газопровода «Северный поток — 2» до получения всех разрешений, взяла Европу «на понт». Об этом пресс-служба украинского «Нафтогаза» заявила на странице компании в Facebook. В фирме уверены, что таким образом «Газпром» создал «слона в комнате», с которым якобы уже ничего поделать нельзя.
«Мы знаем таких застройщиков, которые "берут на понт"», — сообщили в госкомпании Украины.
Футбольный клуб переименовался в честь Трампа
Израильский футбольный клуб «Бейтар» переименован в честь президента США Дональда Трампа, сообщает официальная страница команды в Facebook. Владелец клуба Эли Табиб принял решение изменить его название на «Бейтар "Трамп" Иерусалим», так как американский лидер «сотворил историю», перенеся посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
На блокировку Telegram пожаловались в ЕСПЧ
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу руководства мессенджера Telegram на полученный в России штраф, рассказал ТАСС адвокат Дамир Гайнутдинов. По словам юриста, Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Telegram на санкцию в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Пожаловаться же на блокировку мессенджера в ЕСПЧ Telegram предложили отдельно.
Россию напугают одиночеством
Россия может стать еще более «изолированной» от мира страной. Об этом, как сообщает Financial Times, глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявит европейским коллегам в Берлине. По информации издания, также руководитель британской контрразведки обвинит Россию во лжи, нарушениях международного законодательства и намеренном отравлении шпиона Сергея Скрипаля.
Дочь чиновника арестовали за хищения
Дочь руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора арестовали по делу о хищении 4,7 миллиарда рублей. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Елена Слабикова пробудет в СИЗО до 9 июля. Ранее до того же дня был арестован отец девушки Григорий Слабиков, проходящий по тому же делу.