Путешествовать по России станет дешевле

В туризм в России предполагется инвестировать 400 млрд рублей до 2025 года

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал концепцию по развитию туризма до 2025 года. Об этом он сообщил на совещании с исполняющими обязанности вице-премьеров. Согласно данному документу, в туристическую отрасль России планируют инвестировать более 400 млрд рублей.

«В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм. В России, понятно, есть что посмотреть. Интерес к поездкам по стране увеличивается, причем как среди наших граждан, так и, что отрадно, среди гостей из-за границы. Индустрия туризма должна приносить существенный доход в бюджеты всех уровней», — отметил Медведев на совещании.

Концепция также предполагает субсидирование туроператоров, которые обеспечивают туристический поток в кластеры приоритетных видов туризма, в том числе для снижения стоимости туров в низкий сезон и для социально-уязвимых групп граждан.

К приоритетным видам туризма, как следует из документа, относятся культурно-познавательный, оздоровительный, активный, круизный и экологический туризм.