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Путешествовать по России станет дешевле
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Путешествовать по России станет дешевле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
В туризм в России предполагется инвестировать 400 млрд рублей до 2025 года
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал концепцию по развитию туризма до 2025 года. Об этом он сообщил на совещании с исполняющими обязанности вице-премьеров. Согласно данному документу, в туристическую отрасль России планируют инвестировать более 400 млрд рублей.
«В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм. В России, понятно, есть что посмотреть. Интерес к поездкам по стране увеличивается, причем как среди наших граждан, так и, что отрадно, среди гостей из-за границы. Индустрия туризма должна приносить существенный доход в бюджеты всех уровней», — отметил Медведев на совещании.
Концепция также предполагает субсидирование туроператоров, которые обеспечивают туристический поток в кластеры приоритетных видов туризма, в том числе для снижения стоимости туров в низкий сезон и для социально-уязвимых групп граждан.
К приоритетным видам туризма, как следует из документа, относятся культурно-познавательный, оздоровительный, активный, круизный и экологический туризм.
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