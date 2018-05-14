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Названы регионы РФ с заразными клещами
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Названы регионы РФ с заразными клещами 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: imago stock&people / Globallookpress
Наибольшее количество обращений к медикам было зарегистрировано на юге России.
В период с 15 марта более десяти тысяч россиян обратились за медпомощью из-за укусов клещей. В некоторых российских субъектах фиксируется заболевание энцефалитом.
Клещи уже давно активизировались в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Чеховском, Домодедовском, Можайском, Мытищинском, Ногинском, Раменском, Солнечногорском, Ступинском, Талдомском, Шаховском районах Московской области, сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора газете «Московский Комсомолец».
Специалисты отметили, что наиболее опасными районами считаются Талдомский и Дмитровский, где были зафиксированы энцефалитные клещи.
В Роспотребнадзоре посоветовали проявлять осторожность и москвичам, так как жители и гости столицы могли привезти с собой клещей, если недавно побывали в Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской или Калужской областях.
Помимо этого, отмечается, что в московские парки клещи могли попасть прямиком из Крыма, Белоруссии, Украины и даже из Германии.
Опасные насекомые появляются на опушках лесов, лесных дорогах, где есть трава и небольшие кусты. Специалисты советуют особенно остерегаться этих мест.
Более того, в Роспотребнадзоре напомнили о ношении правильной одежды, а также обработки ее специальными акарицидными средствами.
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