Названы опасные регионы РФ с заразными клещами

Наибольшее количество обращений к медикам было зарегистрировано на юге России

В период с 15 марта более десяти тысяч россиян обратились за медпомощью из-за укусов клещей. В некоторых российских субъектах фиксируется заболевание энцефалитом.

Специалисты отметили, что наиболее опасными районами считаются Талдомский и Дмитровский, где были зафиксированы энцефалитные клещи.

В Роспотребнадзоре посоветовали проявлять осторожность и москвичам, так как жители и гости столицы могли привезти с собой клещей, если недавно побывали в Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской или Калужской областях.

Белоруссии, Помимо этого, отмечается, что в московские парки клещи могли попасть прямиком из Крыма Украины и даже из Германии

Опасные насекомые появляются на опушках лесов, лесных дорогах, где есть трава и небольшие кусты. Специалисты советуют особенно остерегаться этих мест.

Более того, в Роспотребнадзоре напомнили о ношении правильной одежды, а также обработки ее специальными акарицидными средствами.