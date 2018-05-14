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Назван процент фальсификата в молоке и твороге
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Назван процент фальсификата в молоке и твороге 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © Виктор Драчев/ТАСС
Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили масштабную проверку молочной продукции, продающейся в российской рознице, наибольшая доля образцов с недочетами была выявлена при исследовании творога. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Проверка проводилась по поручению правительства РФ в феврале-марте 2018 года. В исследовании участвовали творог жирностью 9%, молоко 3,2% и сливочное масло 72,5%, всего — образцы 250 федеральных и региональных брендов.
"Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям: 72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных, 28 проб творога из 73 отобранных", — отметили в Роспотребнадзоре.
Таким образом, недочеты были выявлены в 20% проб молока, 35% образцах сливочного масла и в 60% проверенного творога. При этом нарушения по творогу связаны в основном с микробиологическими показателями, то есть скорее говорят о нарушениях при транспортировке или хранении товара, а не при производстве, пояснили в Роспотребнадзоре.
Выявленные нарушения
Одной из важнейших составляющих исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков. В результате испытаний превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти образцах творога и двух — сливочного масла. "Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии", — подчеркнули в ведомстве.
При этом не подтвердился распространенный потребительский миф о масштабном подмешивании в молочную продукцию растительных жиров. Немолочные жиры выявлены в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести пробах творога из 73 отобранных, то есть в целом доля фальсификата по этому показателю не превышает 8%.
При этом вся проверенная продукция прошла испытания на безопасность. "Необходимо отметить, что в ходе исследований не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов — свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина — ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений", — отметили в Роспотребнадзоре.
Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90.
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