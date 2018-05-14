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Какая «молочка» наиболее полезна
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Какая «молочка» наиболее полезна 

Рамблер 8 часов назад
Фото: © Виктор Драчев/ТАСС
Три российских ведомства провели проверку качества молочной продукции и подвели ее предварительные итоги, сообщает РБК.
В рамках проверки, организованной Роскачеством, Роспотребнадзором и Россельхознадзором, были проверены 250 образцов молока, творога и сливочного масла.
Согласно предварительным результатам, лишь 28 из 73 марок творога соответствовали всем требованиям. Так, 22 образца содержали плесень или дрожжи, а девять — слишком много антибиотиков. Кроме того, 2% творога содержали растительные жиры, которых быть не должно.
Не соответствовали требованиям также 29 образцов сливочного масла. Сразу в 14% марок масла были обнаружены растительные жиры, то есть в 10 из 82 образцов.
Лучше других показало себя молоко — сразу 72 из 90 марок соответствовали всем требованиям. 12% «нарушителей» также содержали растительный жир.
О проверках молочного рынка России СМИ писали еще в марте. Тогда они сообщали, что соответствующее поручение трем ведомствам дал заместитель премьер-министра Аркадий Дворкович.
Также сообщалось, что результатом проверки должен стать вывод об истинной доле контрафактной продукции на рынке, а сама проверка проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая изменит «культуру взаимодействия» органов власти с бизнесом, избавив его от «ковровых» проверок, а также обеспечит «качественно новый уровень» безопасности жизни и здоровья россиян.
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