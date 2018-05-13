По Бейруту прошел «Бессмертный полк»

В воскресенье в центре столицы Ливана Бейруте прошел «Бессмертный полк», в нем приняли участие несколько сотен представителей российской диаспоры, сотрудники посольства России и граждане Ливана.

Акция была организована Российским центром науки и культуры в Бейруте (РЦНК), поддержку также оказали дипмиссия и ливанский комсомол. Начался «Бессмертный полк» после утренней воскресной службы русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи, передает РИА «Новости»

Безопасность акции была обеспечена ливанской армией и полицией. Было перекрыто несколько центральных улиц города.

После марша участники могли поесть на полевой кухне, также всем предоставили возможность исполнить песни военных лет.

Также в РЦНК в воскресенье пройдет театральная постановка в честь Дня Победы, вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.

Накануне шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на Маврикии.