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По Бейруту прошел «Бессмертный полк»
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По Бейруту прошел «Бессмертный полк» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье в центре столицы Ливана Бейруте прошел «Бессмертный полк», в нем приняли участие несколько сотен представителей российской диаспоры, сотрудники посольства России и граждане Ливана.
Акция была организована Российским центром науки и культуры в Бейруте (РЦНК), поддержку также оказали дипмиссия и ливанский комсомол. Начался «Бессмертный полк» после утренней воскресной службы русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи, передает РИА «Новости».
Безопасность акции была обеспечена ливанской армией и полицией. Было перекрыто несколько центральных улиц города.
После марша участники могли поесть на полевой кухне, также всем предоставили возможность исполнить песни военных лет.
Также в РЦНК в воскресенье пройдет театральная постановка в честь Дня Победы, вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.
Накануне шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на Маврикии.
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