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Синоптики рассказали о погоде в Москве
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В Москве в воскресенье ожидается до +25°С 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/c.
Ранее на территории Москвы и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что погоду в московском регионе продолжит определять антициклон.
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