Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве в воскресенье ожидается до +25°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/c. Ранее на территории Москвы Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров. "Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении. Также стало известно, что погоду в московском регионе продолжит определять антициклон. Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере