Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом

Видеоролик с молодым человеком, который берет на руки сотрудника Росгвардии и несет по станции московского метро, стал мемом. Пользователи соцсетей принялись шутить на тему произошедшего — в частности, предложили вручить мужчине премию «за самый нелепый способ сесть в тюрьму».

pic.twitter.com/9cgM8kniOT— Настя Брумлоу 👩🏽‍🔧 (@broomlaw) 12 мая 2018 г. «Иностранец просто. Увидел мусор — понес в урну», — написал пользователь @korobkofz. Он также возмутился подготовкой росгвардейцев (орфография и пунктуация автора сохранены): «Мог бы подойти террорист, вытянуть пистолет у мальца и мочить всех подряд. Наказать нужно тех, кто плохо готовит этих мальчишек. Стоят трое рты пооткрывали».