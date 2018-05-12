Генерал-майор ФСБ пожаловался на утечку своих данных

Генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов недавно подал документы в 46-ю налоговую инспекцию по Москве. После этого ему начали звонить из разных банков и предлагать открыть у них счет. Об этом Михайлов рассказал «Ридусу».
«Стоило подать документы в 46-ю налоговую, как за один день 25 звонков из банков с предложением открыть счет! Это какое-то безобразие! Сижу на совещании — мне звонят из колл-центров, начинают тараторить. Я уже начал грубить: «Не надо мне звонить. Когда будет нужно, я сам обращусь в тот банк, который меня устраивает», — объяснил он.
По словам Михайлова, это серьезное нарушение закона о защите персональных данных.
Я никому не давал согласие на разглашение своих данных! Я не уполномочивал налоговую инспекцию передавать мой телефон каким-то банкам, страховым обществам, похоронным бюро. Я имею отношения исключительно с самой налоговой, и больше никто не имеет права использовать мои данные, — высказался собеседник «Ридуса».
Александр Михайлов отправил письмо в налоговую инспекцию, но не надеется на то, что это к чему-то приведет.
«Скорее всего, я получу формальный ответ о том, что проведена проверка. На этом все закончится. Я понимаю, что это общепринятая практика и найти концы будет сложно. Хотя возможно — в налоговой с моими документами работают конкретные люди. И за такие вещи нужно сразу увольнять! Сегодня сообщили мой телефон, завтра — номер паспорта, послезавтра — еще какие-то данные», — отметил генерал-майор.