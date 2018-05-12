Генерал-майор ФСБ пожаловался на утечку своих данных из налоговой в Москве

«Стоило подать документы в 46-ю налоговую, как за один день 25 звонков из банков с предложением открыть счет! Это какое-то безобразие! Сижу на совещании — мне звонят из колл-центров, начинают тараторить. Я уже начал грубить: «Не надо мне звонить. Когда будет нужно, я сам обращусь в тот банк, который меня устраивает», — объяснил он.

По словам Михайлова, это серьезное нарушение закона о защите персональных данных.

Я никому не давал согласие на разглашение своих данных! Я не уполномочивал налоговую инспекцию передавать мой телефон каким-то банкам, страховым обществам, похоронным бюро. Я имею отношения исключительно с самой налоговой, и больше никто не имеет права использовать мои данные, — высказался собеседник «Ридуса».

Александр Михайлов отправил письмо в налоговую инспекцию, но не надеется на то, что это к чему-то приведет.