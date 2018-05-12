Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей

Зачем россияне в День Победы устраивают дебоши за границей

Странное поведение некоторых россиян, устраивавших дебоши за границей в День Победы, психологи объяснили стрессом. Именно поэтому, считают они, соотечественники крушат отели и гоняют немцев по коридорам, отправившись на майские праздники на отдых, сообщает «URA.RU».

У людей накапливается стресс, в обычной жизни им не хватает и эмоций, полагает психолог Павел Пономарев.

«При отсутствии культуры он находит такой выплеск — например, пойти кому-то морду набить», — считает он.

За границей у таких людей появляется иллюзия, что все возможно.

«Тем более и повод вроде как подходящий есть — День Победы», — сказал он.

По мнению доктора медицинских наук, психиатра Михаила Виноградова , нередко сам повод этим людям не важен, а так «в наших людях постоянно сидит агрессия», то они и они находят любой повод, чтобы выплеснуть ее на окружающих.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов уверен, что российским мужчинам свойственна потеря самоконтроля в отпуске.

«Люди, как правило, в течение рабочего года значительно себя ограничивают, и, не умея правильно психологически разгружаться, «выплескивают» накопившуюся усталость на отдыхе», — так он объясняет подобные ситуации.

По мнению политолога Михаила Гундарина, дело тут вовсе не в российской специфике.