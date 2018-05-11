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В июне россиян ожидают трехдневные выходные
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В июне россиян ожидают рабочая суббота и трехдневные выходные 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Еще одна рабочая суббота и трехдневные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России, сообщил ТАСС заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
"В июне нас ожидают еще одни длинные выходные продолжительностью три дня — с 10 по 12 число в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, нерабочий день за счет переноса выходного с субботы", — сказал Шкловец.
В Роструде отметили, что согласно Трудовому кодексу, 9 июня должен быть короче на один час.
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