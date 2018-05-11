В июне россиян ожидают трехдневные выходные

В июне россиян ожидают рабочая суббота и трехдневные выходные

Иван Шкловец. Еще одна рабочая суббота и трехдневные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России , сообщил ТАСС заместитель руководителя Роструда

"В июне нас ожидают еще одни длинные выходные продолжительностью три дня — с 10 по 12 число в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, нерабочий день за счет переноса выходного с субботы", — сказал Шкловец.

В Роструде отметили, что согласно Трудовому кодексу, 9 июня должен быть короче на один час.