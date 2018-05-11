В РФ создадут новое министерство

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Источник: структуру ФАНО ликвидируют, функции перейдут министерству науки 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение", — сказал собеседник агентства.
Он также подтвердил, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки. Именно последнему, по его словам, перейдут функции ФАНО после его ликвидации.
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Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук.
Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН ранее неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".
Ученые также критиковали совмещение под эгидой одного ведомства — Минобрнауки функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки, и предлагали создать отдельный орган по примеру существовавшего ранее в РФ министерства науки и технологии, а в советские времена — государственного комитета по науке и технике.
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