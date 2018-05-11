Ещё
Гепарды набросились на гостей в парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гепарды набросились на гостей в парке 

Рамблер 3 часа назад
В сафари-парке Beekse Bergen в Нидерландах чуть не произошла трагедия. Посетителей, приезжающих для знакомства с дикими животными, перед заездом на территорию инструктируют и строго запрещают выходить из автомобилей. Однако семья из пяти человек, прибывшая из Франции, нарушила этот запрет. Мужчина, женщина и трое детей вышли из машины, вероятно, надеясь сделать фотографии гепардов с близкого расстояния. Однако гепарды тоже решили познакомиться с гостями поближе и бросились в их сторону. Инцидент засняли туристы, находившиеся в соседней машине. К счастью, большие кошки оказались не проявили агрессии, скорее, они выглядели любопытными и не напали на людей. Семья успела добежать до внедорожника, никто не пострадал. Пресс-служба сафари-парка прокомментировала эпизод, отметив, что люди беспечно отнеслись к собственной безопасности.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен891
Сажать в России будут по новой статье103
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»448
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери97
Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом120
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение