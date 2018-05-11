Гепарды набросились на гостей в парке 

В сафари-парке Beekse Bergen в Нидерландах чуть не произошла трагедия. Посетителей, приезжающих для знакомства с дикими животными, перед заездом на территорию инструктируют и строго запрещают выходить из автомобилей. Однако семья из пяти человек, прибывшая из Франции, нарушила этот запрет. Мужчина, женщина и трое детей вышли из машины, вероятно, надеясь сделать фотографии гепардов с близкого расстояния. Однако гепарды тоже решили познакомиться с гостями поближе и бросились в их сторону. Инцидент засняли туристы, находившиеся в соседней машине. К счастью, большие кошки оказались не проявили агрессии, скорее, они выглядели любопытными и не напали на людей. Семья успела добежать до внедорожника, никто не пострадал. Пресс-служба сафари-парка прокомментировала эпизод, отметив, что люди беспечно отнеслись к собственной безопасности.