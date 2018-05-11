Познер разочаровался в СПЧ

Журналист Владимир Познер выразил поддержку своему коллеге Максиму Шевченко в связи с его решением выйти из состава Совета по правам человека при президенте (СПЧ). Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Познер напомнил, что состоял в СПЧ во времена председательства в Совете Эллы Памфиловой. «Я был полон надежд, что этот Совет сможет реально повлиять на положение с правами человека в РФ. Но, проработав (если слово „работа“ применимо) в Совете, я принял решение выйти из его состава: ни одного значимого решения не было принято», — подчеркнул Познер.
После назначения руководителем СПЧ Михаила Федотова Познер захотел вновь войти в совет. Но некий влиятельный человек был против этого, однако в итоге Познера все же повторно приняли в СПЧ, рассказал он. Однако после посещения нескольких заседаний, радость сменилась горечью, признался журналист: «Я окончательно понял, что, к глубокому моему сожалению, СПЧ не только не является самостоятельной организацией (что очевидно, раз он „при президенте РФ“), но он не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер».
«И поняв это, я вновь вышел из его состава. Не так, как мой коллега Максим Шевченко, без хлопанья дверью и заявлений, а просто вышел — навсегда», — отметил Познер. Очевидно, что Шевченко постигло точно такое же разочарование в СПЧ, заключил Познер. Он подчеркнул свое уважение к поступку коллеги, который публично высказал свои претензии к СПЧ.
Шевченко объявил о выходе из СПЧ, объяснив это отсутствием реакции российских властей на избиение людьми в казачьей форме участников протестного митинга в Москве 5 мая. В субботу во многих российских городах прошли несогласованные акции Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина. В Москве на акции на Пушкинской площади присутствовали казаки, которые использовали нагайки против участников митинга. После акции Шевченко требовал срочного созыва СПЧ из-за «использования властью черносотенных и фашиствующих боевиков». Центральное казачье войско позже подтвердило присутствие казаков на митинге, но отвергло обвинения об их участии в противоправных действиях.
Федотов сообщал, что направил запрос в правоохранительные органы по поводу произошедшего 5 мая. Руководитель СПЧ отмечал, что члены совета присутствовали на московской акции, но не обладают всей полнотой информации. Уговаривать Шевченко остаться в СПЧ Федотов не стал.