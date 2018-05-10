Кузнецова обсудила проект о вовлечении детей в акции

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает нужным доработать законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, но выступает против угрозы безопасности детей, возникающей на таких мероприятиях, сообщила в четверг пресс-служба омбудсмена.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Предлагается внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что организаторам несанкционированных акций будет грозить до полумиллиона рублей штрафа или арест на 15 суток за вовлечение несовершеннолетних.
"Я против того, чтобы пользовались детской искренностью в политических и каких-либо иных целях. Если кто-то начинает вовлекать несовершеннолетних в незаконную деятельность, то должно последовать наказание. Дело тут не в политике, а в том, что участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях сопряжено с угрозой безопасности несовершеннолетних. Другое дело, что законопроект в том виде, в котором он предложен, вызывает ряд вопросов", — передает пресс-служба слова Кузнецовой.
Омбудсмен пояснила, что проекту не хватает разграничения в ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних "вовлекателей".
"Важно, чтобы подобные меры были более точными для правоприменения", — цитирует Кузнецову пресс-служба.