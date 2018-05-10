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В России может появиться новый праздник
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В России может появиться День рыбовода 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Минсельхоз России предложить установить в России День рыбовода. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Дату проведения указанного праздника предлагается установить в день рождения основоположника отечественного рыбоводства В. П. Врасского — 7 сентября 1829 г. Врасский создал первый отечественный завод рыборазведения — Никольский рыбоводный завод. Также к его достижениям относится разработка технологии по оплодотворению икры, которая в настоящее время широко применяется в рыбоводной практике.
Проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, ‎а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие и реализация проекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из бюджета различных уровней и не приведет к сокращению их доходной части. Установление в стране профессионального праздника «День рыбовода» будет способствовать развитию отечественной аквакультуры (рыбоводства), повышению престижа профессии рыбовода и признанию заслуг работников российских рыбоводных хозяйств.
Ранее Минсельхоз подготовил проект постановления Правительства, ужесточающий наказание за незаконное перемещение водных биологических ресурсов через таможенную границу. По данным ФСБ России, правоохранительными органами за последние три года фиксируется резкое увеличение количества попыток незаконного вывоза за пределы Российской Федерации продукции переработки таких водных биологических ресурсов.
Правительство России также дополнило перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство. Список дополнен 206 видами, относящимися в том числе к беспозвоночным ракообразным, иглокожим, моллюскам и анадромным видам рыб.
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