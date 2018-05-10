Москвича не пустили в Арабские Эмираты из-за хамства

Москвича не пустили в Арабские Эмираты из-за хамского вождения

Жителю Москвы , собравшему огромное количество штрафов за нарушение ПДД, отказали в выезде в Арабские Эмираты.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ФССП, мужчина задолжал почти 350 тысяч рублей по взысканиям и еще 70 тысяч исполнительского сбора.