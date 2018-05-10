Москвича не пустили в Арабские Эмираты из-за хамства

Жителю Москвы, собравшему огромное количество штрафов за нарушение ПДД, отказали в выезде в Арабские Эмираты.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления ФССП, мужчина задолжал почти 350 тысяч рублей по взысканиям и еще 70 тысяч исполнительского сбора.
Автолюбитель перед майскими праздниками решил поехать в отпуск в ОАЭ. Но в аэропорту гражданина проверили по базам, и выяснили, что ему ограничен выезд из-за долгов. Отпускнику пришлось ждать, когда кончатся "майские", и идти к судебным приставам. Он оплатил часть взысканий. Ему объяснили, что после погашения оставшихся долгов можно будет ухать за границу.