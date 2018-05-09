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Труд, голод, страх: ветеран рассказал о жизни в тылу
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Труд, голод, страх: ветеран рассказал о жизни в тылу 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мальчишки и девчонки, родившиеся в 1930-е годы, на протяжении долгих четырех лет Великой Отечественной войны боролись за выживание и, как могли, помогали оставшимся в тылу матерям и бабушкам. Когда началась война, Володе Илюшкину не было и четырех лет, но ему пришлось очень быстро повзрослеть. Сейчас, в свои 80, он прекрасно помнит, как трудился в колхозе, голодал, боялся и надеялся на то, что когда-нибудь война закончится и отец вернется домой живым и здоровым.
О том, как выживали дети войны, Владимир Илюшкин рассказал корреспонденту РИА Новости.

Как закончилось детство

Его детство закончилось в июне 1941 года, когда отец ушел на фронт.
"Вечером поздно пришел отец домой — он работал трактористом в колхозе — и сказал: "Завтра я ухожу на войну". На следующий день он приехал к дому на тракторе. Поднял меня на гусеницу, потом на трактор и дал подержаться за рычаг. И вот я еду по деревне с ним, и гордость такая — трактор мне доверили! Не понимал, куда уходит отец и что он может не вернуться", — рассказывает Владимир Дмитриевич.
Тракторист из деревни Корино Шатковского района Горьковской области Дмитрий Андреевич Илюшкин отправился на фронт 24 июня 1941 года. Дома осталась жена и четверо детей: три дочери, которым было 1 год, 6 и 8 лет и сын, которому вот-вот должно было исполниться 4 года. Мальчик остался единственным мужчиной в семье, и на его хрупкие плечики легли совсем не детские заботы.
"Я уже знал, где топор лежит, как его подточить, где взять молоток, как гвоздь пристукнуть. У нас была своя скотина — корова, теленок, овцы. Нужно было за всеми ухаживать", — вспоминает Владимир Дмитриевич.
Вместе со старшими сестрами он помогал в колхозе. Уже на следующее лето пятилетнему Володе доверили возить сено с полей. Мальчик сам управлялся с телегой и норовистой лошадью, помогал женщинам с погрузкой, даже научился менять колеса и чинить старую повозку. Он не жаловался — видел, что всем тяжело. Только жалел младшую сестренку Катю — та все время просила есть.

Голод длиною в несколько лет

Есть хотелось всегда. Все собранное зерно отправляли на фронт. Питались тем, что давало подсобное хозяйство, за которым следили сами дети — матери с утра до ночи трудились в колхозе. На завтрак, обед и ужин ели картошку и хлеб с лебедой. Мать отдавала детям свою порцию… Настоящим праздником было мясо, но скотину забивали только поздней осенью, и это угощение старались растянуть как можно дольше.
"Мы хотя бы понимали, что такое война. А вот маленькая Катя все время плакала, просила молока. Мама наливала ей стакан воды и добавляла туда ложечку молока. И Катя пила и радовалась", — голос Владимира Дмитриевича дрожит, руки трясутся…
Но они выжили. И дождались победы.

9 мая 1945 года

Окончания войны все ждали с нетерпением. В деревню возвращались с фронта раненые, выписанные из госпиталей. От воевавших приходили письма из далекой Германии. Тем не менее, когда по радио сообщили о капитуляции фашистов, люди не могли сразу в это поверить.
"Я помню — мать плачет и кричит: "Сынок, война кончилась!". Что тут было — все бегали, радовались, целовались", — уже не сдерживает слез Владимир Дмитриевич.
А потом с войны вернулся отец. Младший сержант Дмитрий Андреевич Илюшкин принимал участие в обороне Москвы, на тракторе развозил зенитные пушки по боевым позициям. Затем освобождал от фашистов Европу. Домой он возвратился с орденами и медалями. Но вспоминать о войне не любил.
"Фронтовики не любили рассказывать о войне. Спросишь их, а они в ответ: "Вам здесь тяжелее было", — вспоминает Владимир Дмитриевич. Он говорит, что отец считал своей главной наградой то, что и жена, и дети пережили эту страшную войну. А маленький Володя все те четыре года каждый день ждал возвращения отца домой…
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