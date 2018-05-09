Крымский мост приблизился на шаг к открытию 

Заказчик строительства Крымского моста — управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», принял автодорожную часть моста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Открытие движения намечено на вторую половину мая.
Уточняется, что первую очередь строительства, автодорожный участок, выполняла компания «Стройгазмонтаж» со значительным опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы завершены к началу мая. Сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту.
Поясняется, что теперь дорожникам предстоит установить дорожные знаки, а службам эксплуатации — подготовить все системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно «Стройгазмонтаж» продолжает работы по второму этапу госконтракта — строительство железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения этого этапа намечен на декабрь 2019 года.
Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.