Крымский мост приблизился на шаг к открытию

Заказчик строительства Крымского моста — управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», принял автодорожную часть моста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Открытие движения намечено на вторую половину мая.

Уточняется, что первую очередь строительства, автодорожный участок, выполняла компания «Стройгазмонтаж» со значительным опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы завершены к началу мая. Сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту.

Поясняется, что теперь дорожникам предстоит установить дорожные знаки, а службам эксплуатации — подготовить все системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно «Стройгазмонтаж» продолжает работы по второму этапу госконтракта — строительство железнодорожной части Крымского моста. Срок завершения этого этапа намечен на декабрь 2019 года.