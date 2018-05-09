В Москву вернется минусовая температура

В столичном регионе в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Сегодня в центре страны заметно похолодало. В столице на метеостанции ВДНХ в 15:00 термометр показывал лишь 17,8 градусов тепла, тогда как накануне было на 5-6 градусов теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0 градусов, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.

Отмечается, что холодные ночи продержатся вплоть до выходных дней, а затем угроза ночных заморозков минует.