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В Москву вернется минусовая температура
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В Москву вернется минусовая температура 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: ТАСС
В столичном регионе в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Сегодня в центре страны заметно похолодало. В столице на метеостанции ВДНХ в 15:00 термометр показывал лишь 17,8 градусов тепла, тогда как накануне было на 5-6 градусов теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0 градусов, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.
Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.
Отмечается, что холодные ночи продержатся вплоть до выходных дней, а затем угроза ночных заморозков минует.
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