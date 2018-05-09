Иностранные лидеры поддержали шествие Путина 

1/14 Участники акции идут колонной по центру города с фотографиями родственников — ветеранов, партизан, блокадников и узников концлагерей. Сообщает "РИА Новости". ТАСС Фото:

2/14 Маршрут шествия проходит по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост. РИА Новости Фото:

3/14 В шествии принимает участие президент России Владимир Путин. Вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии. ТАСС Фото:

4/14 История акции началась в 2007 году в Тюмени. РИА Новости Фото:

5/14 Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". РИА Новости Фото:

6/14 Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске ТАСС Фото:

7/14 В 2013 году акция распространилась на 120 городов. РИА Новости Фото:

8/14 В 2013 году акция распространилась на 120 городов. ТАСС Фото:

9/14 Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. РИА Новости Фото: