Медведев показал фотографии своих дедов 

Председатель правительства РФ поздравил подписчиков с праздником.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День Победы показал фотографии своих дедушек, одетых в военную форму.
— Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников, — подписал Дмитрий Медведев под фотографиями, опубликованными на его странице в Twitter.
Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников pic.twitter.com/w14lDpT7gS— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) May 9, 2018
Ранее премьер-министр РФ поздравил подписчиков с Днем Победы, отметив, что Россия помнит и гордится героями, спасшими страну и отстоявшими ее свободу.