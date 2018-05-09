Ещё
Медведев показал фотографии своих дедов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев показал фотографии своих дедов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель правительства РФ поздравил подписчиков с праздником.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День Победы показал фотографии своих дедушек, одетых в военную форму.
— Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников, — подписал Дмитрий Медведев под фотографиями, опубликованными на его странице в Twitter.
Ранее премьер-министр РФ поздравил подписчиков с Днем Победы, отметив, что Россия помнит и гордится героями, спасшими страну и отстоявшими ее свободу.
Вечерняя Москва: последние новости
Режиссер Юрий Томошевский погиб на гастролях в Германии Умер эстрадный певец Вадим Мулерман Как правильно носить георгиевскую ленточку
Комментарии8  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»42
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде404
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану243
Путин спас ветерана на параде Победы549
США ввели новые санкции против России36
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение