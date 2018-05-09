Медведев показал фотографии своих дедов

Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников pic.twitter.com/w14lDpT7gS— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) May 9, 2018 — Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников, — подписал Дмитрий Медведев под фотографиями, опубликованными на его странице в Twitter.

Ранее премьер-министр РФ поздравил подписчиков с Днем Победы, отметив, что Россия помнит и гордится героями, спасшими страну и отстоявшими ее свободу.