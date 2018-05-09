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В Петербурге умер Альфред Тальковский
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В Петербурге умер поэт и бард Альфред Тальковский 

Собака 4 часа назад
Фото: newtribuna.ru
Альфред Тальковский — заслуженный артист России, поэт и бард ушел из жизни 8 мая, об этом сообщил «Росбалт». Ему было 83 года.
Он был солистом Ленконцерта и проработал там около сорока лет. Также артиствыступал на одной сцене с такими артистами, как Булат Окуджава, Александр Городницкий, Юрий Кукин, Эдуард Хиль.
«Петербург-Концерт» поделился: «Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Выступления Альфреда Михайловича всегда собирали полные залы».
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