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На Красной площади начался Парад Победы
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Парад Победы начался на Красной площади в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передают корр. ТАСС.
Перед началом парада сводный оркестр исполнил песню "Родная страна" и сыграл "День Победы", а после традиционных слов "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — Парад Победы!" и боя кремлевских курантов знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года.
Военнослужащие роты почетного караула под музыку песни "Священная война" проносят перед трибунами и парадными расчетами символы России и Победы. На центральной трибуне находятся президент Владимир Путин, ветераны, представители общественных организаций и иностранные гости. Принимает парад исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, командует — главком Сухопутных войск Олег Салюков.
По традиции Шойгу объедет парадные расчеты и поприветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади, а затем направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину.
В этом году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.
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