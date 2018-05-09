На Красной площади начался Парад Победы

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве , передают корр. ТАСС

Перед началом парада сводный оркестр исполнил песню "Родная страна" и сыграл "День Победы", а после традиционных слов "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — Парад Победы!" и боя кремлевских курантов знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в мае 1945 года.

По традиции Шойгу объедет парадные расчеты и поприветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади, а затем направится к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину.

В этом году в Параде Победы принимают участие более 13 тысяч человек.