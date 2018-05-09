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В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
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В Пекине прошла акция «Бессмертный полк» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Акция "Бессмертный полк" прошла в китайской столице в среду, в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали граждане России, стран — бывших республик Советского Союза, потомки китайских солдат, принимавших участие в боях на полях сражений в разных уголках континента.
Дети и взрослые, высоко и гордо подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по аллеям городского парка "Чаоян" и возложили цветы к памятнику советским военным летчикам "Советский Сокол", установленному возле галереи искусств "Цзиньтай". Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол России в Китае Андрей Денисов.
"Сегодня все мы равны, сегодня здесь нет того, кто старше и младше, того, кто выше или ниже, того, кто гражданин одной страны или другой — сегодня все мы вместе, и вот это чувство единения, это чувство, как говорят в Китае, сообщества единой судьбы человечества, сегодня мы его чувствуем в полной мере", — сказал дипломат журналистам.
Посол отметил важность того, что в акции приняли участие представители молодого поколения, "вы сами видели, сколько здесь было молодых людей, и совсем маленьких детей, и школьников, как китайских, так и российских, и из других стран бывшего СССР, причастных, по-человечески сопричастных, к нашей общей победе, поэтому я не могу не выразить здесь такого просто человеческого чувства — чувства удовлетворения".
"9 мая — это личный праздник каждого из нас, но и великий праздник нашей общей победы, победы мира и жизни. Мы пришли всей семьей, чтобы разделить радость и гордость за те подвиги, которые совершили наши отцы и деды, важно помнить каждого солдата, и я уверена, что благодаря таким акциям память о них сохранят и наши дети, и наши внуки", — поделилась с РИА Новости участница шествия Марина.
Личным опытом и историями своих героев охотно делились все участники мероприятия, говоря, что "такие разговоры и воспоминания не позволят Великой Отечественной войне превратиться лишь в историческое событие, она всегда будет частью реальной жизни многих поколений, а подвиг героев не забудется".
"Я жила в детдоме в Иваново во время войны, поэтому я знаю, что такое война. Мы, хотя и были маленькими, но тоже посильно участвовали в тыловом труде — шили наволочки, маскировочные халаты, рубашки, еще выращивали овощи, которые потом отправляли в подшефный госпиталь, было трудно, но мы были вместе, делали общее дело, знали, для чего мы это делаем. Я приехала в Китай в составе группы детей в 1950-х годах, и до сих пор удается поддерживать контакты с моими товарищами, с которыми я провела детство в России", — рассказала Чжан Илянь.
Она добавила, что "эта победа — это не только праздник России, это праздник и Китая и всего мира, а по указу российского президента в 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне нас наградили почетными медалями".
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