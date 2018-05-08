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Республиканская акция «Беларусь помнит» пройдет 9 Мая
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Республиканская акция «Беларусь помнит» пройдет 9 Мая 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отдать дань памяти героям и участникам Великой Отечественной войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и пройти с портретами своих предков — участников и героев войны сможет каждый житель Беларуси в День Победы.
Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы, пройдет 9 Мая, сообщает БЕЛТА. Акция и торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в Минске на одноименной площади и прилегающей части проспекта Независимости.
В рамках проекта будет объявлена общенациональная минута молчания. Аналогичная акция одновременно пройдет в областных центрах с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением цветов к обелискам и памятникам. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных Сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, общественности, дети и молодежь.
Своим восприятием майских торжеств поделился с БЕЛТА накануне великой даты ветеран Великой Отечественной войны Александр Кочнев. По его мнению, именно благодаря примерам мужества солдат Победы молодое поколение воспитывает сегодня в себе высокие гражданские качества. "Для молодежи созданы все условия и для личного развития, и для активного участия в общественной и политической жизни страны. Молодые люди на примерах мужества и отваги фронтовиков и партизан воспитывают в себе высокие гражданские качества, любовь, уважение, гордость за страну и готовность встать на ее защиту", — подчеркнул Александр Кочнев.
В беседе с корреспондентом ветеран дал наказ молодому поколению свято хранить память о погибших в горнилах Великой Отечественной войны.
И несколько слов о самом герое интервью. Александр Кочнев родом из Архангельской области. Воевал в Псковской области, освобождал Эстонию в составе 3-го Прибалтийского фронта. Был командиром стрелкового отделения, получил тяжелое ранение, награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многими медалями. После войны служил в армии. Живет с 1954 года в Витебске.
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