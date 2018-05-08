Республиканская акция «Беларусь помнит» пройдет 9 Мая

Отдать дань памяти героям и участникам Великой Отечественной войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и пройти с портретами своих предков — участников и героев войны сможет каждый житель Беларуси в День Победы.

Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы, пройдет 9 Мая, сообщает БЕЛТА. Акция и торжественная церемония возложения венков и цветов состоится в Минске на одноименной площади и прилегающей части проспекта Независимости.

В рамках проекта будет объявлена общенациональная минута молчания. Аналогичная акция одновременно пройдет в областных центрах с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением цветов к обелискам и памятникам. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных Сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, общественности, дети и молодежь.

Своим восприятием майских торжеств поделился с БЕЛТА накануне великой даты ветеран Великой Отечественной войны Александр Кочнев . По его мнению, именно благодаря примерам мужества солдат Победы молодое поколение воспитывает сегодня в себе высокие гражданские качества. "Для молодежи созданы все условия и для личного развития, и для активного участия в общественной и политической жизни страны. Молодые люди на примерах мужества и отваги фронтовиков и партизан воспитывают в себе высокие гражданские качества, любовь, уважение, гордость за страну и готовность встать на ее защиту", — подчеркнул Александр Кочнев.

В беседе с корреспондентом ветеран дал наказ молодому поколению свято хранить память о погибших в горнилах Великой Отечественной войны.