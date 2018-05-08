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Жириновский назвал «страшную проблему» России
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Жириновский назвал ожирение «страшной проблемой» России 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в проблеме ожирения россиян виновато телевидение, которое рекламирует вредные продукты питания.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.
"Ожирение пришло в нашу страну — это же смешно. В царской России был голод, в Советском (Союзе) был, сейчас у нас бывают проблемы с питанием, а теперь ожирение. А кто виноват? Телевидение день и ночь показывает рекламу вредных продуктов питания, а потом врачи не справляется", — сказал Жириновский в ходе пленарного заседания.
"Одни наживаются на рекламе, а другие не могут найти средства, чтобы лечить. Это страшная проблема — ожирение, это все болезни потом от нее идут", — добавил он.
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