СМИ узнали, кто провоцировал силовиков на митинге 5 мая

СМИ обнаружили провокаторов на видеозаписях с акций протеста, устроенных Алексеем Навальным 5 мая. Журналисты Life.ru пришли к выводу, что участники акций провоцировали силовиков под руководством координаторов.

Издание проанализировало кадры, снятые во время шествия по Тверской улице, и пришли к выводу, что за всеми несанкционированными действиями стояли координаторы, направляющие и провоцирующие толпу.

На одном из роликов видно, как участники митинга стали выбегать на проезжую часть, снося полицейские ограждения. Первым это сделал мужчина в белой футболке, который потом еще не раз попадется в объективы видеокамер. Он и дальше будет руководить митингующими.

К примеру, на другой записи виден инцидент с задержанием мужчины. Моментально вокруг него образуется толпа, которая пытается отбить его у полицейских. Руководит толпой все тот же человек в белой футболке.

Life.ru также обнаружил в толпе людей, работающих на фотокамеры. Например, женщину, которая легла на тротуар и делала вид, что защищается от нападавших на нее силовиков. После того, как ее окружили люди, она встала и пошла в толпу.

Среди протестующих были также несколько человек, забрасывающих полицию бутылками и камнями. Другие координаторы отдавали приказы блокировать полицейские автобусы, перекрывать Страстной бульвар, прорывать оцепление.

Издание приходит к выводу, что целью направляющих было нарушение общественного порядка и конфронтация с властями.