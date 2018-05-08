В Кузбассе открыли приют для хорьков

"Идея появилась недавно, если точнее — на днях. Мы с моими коллегами ранее занимались неоднократно отказниками, с каждым годом их становится все больше, поэтому, я думаю, нашему городу необходим такой приют. Это животное специфическое в уходе, и многие не знают, как правильно их кормить и ухаживать, соответственно, потом и начинают выкидывать и пристраивать", — сказала собеседница агентства.

Власова пояснила, что работает фельдшером скорой помощи, а животным посвящает все свое свободное время. "Это увлечение, по большей части, это, скорее, жизнь. История любви к ним началась благодаря хорьку по кличке Яша. Он стал ненужным своим хозяевам, когда начал сильно пахнуть, люди попросту не хотели им заниматься, я не смогла остаться равнодушной", — поделилась она.

Изначально Власова планировала пристроить хорька в опытные руки, но так привязалась и полюбила его, что не смогла с ним расстаться. "За 2,5 года через нас прошло около девяти отказников. Большая часть из них живут у нас. У меня сейчас живут три хорька, у моих коллег Татьяны и Романа — по пять штук. Можно сказать, мы волонтеры-любители", — сказала она.

По ее словам, у приюта пока нет отдельного помещения, все спасенные хорьки будут проживать в семьях волонтеров, которые в дальнейшем рассчитывают не только найти место, но и "сделать все официально".

"Пока что постояльцев нет, последний недели три назад пристроился. В запасе у нас есть пара клеток, но мы все равно нуждаемся в помощи неравнодушных людей. С нами уже сотрудничает группа по помощи диким животным и их клиника, которая вскоре официально откроется, а также официальный питомник хорьков "Сибирские афины", — отметила Власова.

Кроме того, волонтеры завели специальную группу в социальной сети "ВКонтакте", где можно получить поддержку и советы по воспитанию хорьков, помощь в пристройстве животного или взять отказника. Помимо самих хорьков, они готовы принять ненужные принадлежности зверьков, клетки и корм, а также призывают к сотрудничеству опытных волонтеров-хорятников. Там же указаны реквизиты для оказания финансовой помощи.