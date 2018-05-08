В Праге состоялась акция «Бессмертный полк»

«Победа во Второй мировой войне для всех была победой. Не важно, кто в какой стране живет, какая политическая, экономическая ситуация. Этот праздник — для всех, и он показывает, что народы дружат», — заявила газете ВЗГЛЯД координатор проекта «Бессмертный полк» в Праге Юлия Гуцул.

В Праге шествие «Бессмертный полк» состоялось на самой главной площади города — Староместской. В нем приняли участие более 2 тыс. человек, рассказала местный координатор проекта «Бессмертный полк» Юлия Гуцул. Среди присутствующих было много ветеранов из Чехии , а также стран СНГ. Кроме того, приехали российские ветераны и множество туристов, добавила собеседница.

Гуцул рассказала, что собравшиеся могли не только пройти с портретами своих родственников-героев, но и поделиться с публикой историей их жизни. Для этого они выходили к специально установленному микрофону, держа в руках фотографии родных, воевавших на фронте. Многие говорили со слезами на глазах. Присутствующие горячо их поддерживали, и каждому, кто выходил к микрофону, кричали «спасибо!».

Истории звучали как на русском, так и на чешском, переводил их двуязычный модератор. Площадь была украшена флагами: георгиевским, чешским, российским и других стран СНГ. «Этот праздник объединил всех», ­ — подчеркнула собеседница. По ее словам, атмосфера была очень теплая, наполненная любовью и пониманием.

«Победа во Второй мировой войне для всех была победой. Не важно, кто в какой стране живет, какая политическая, экономическая ситуация. Это праздник для всех, и он показывает, что народы дружат», — подчеркнула Юлия Гуцул.

После шествия на площади прошел концерт детских хоров под патронатом представителей Чехии и России , добавила собеседница. Она отметила, что акция «Бессмертный полк» проводится в Праге уже в третий раз.

Напомним, в эти дни акция «Бессмертный полк» проходит в городах по всему миру.