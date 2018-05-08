Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

«Не удивляюсь, что моё фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш «оппозиционный джентльмен» Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя Императора Николая II, причисленного к лику Святых и почитаемого во всём православном мире», — сказала она.

Она подчеркнула, что «не он первый, кто думает, что такие вещи могут кого-то действительно рассмешить».

«Скорее, найти одобрение у совершенно определённых сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры. Это вам не с коррупцией «бороться». Тут всё бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё, напомню: «Господь поругаем не бывает», — заключила депутат.

После инаугурации президента России, которая прошла 7 мая, в сети была опубликована фотография Поклонской. На ней видно, как депутат, находясь на мероприятии, облокотилась на стену с заметно «скучающим» видом.