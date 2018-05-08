Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT свою фотографию, которая была сделана на инаугурации президента России Владимира Путина и впоследствии стала популярна в сети.
«Не удивляюсь, что моё фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш «оппозиционный джентльмен» Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя Императора Николая II, причисленного к лику Святых и почитаемого во всём православном мире», — сказала она.
Она подчеркнула, что «не он первый, кто думает, что такие вещи могут кого-то действительно рассмешить».
«Скорее, найти одобрение у совершенно определённых сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры. Это вам не с коррупцией «бороться». Тут всё бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё, напомню: «Господь поругаем не бывает», — заключила депутат.
>> Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом
После инаугурации президента России, которая прошла 7 мая, в сети была опубликована фотография Поклонской. На ней видно, как депутат, находясь на мероприятии, облокотилась на стену с заметно «скучающим» видом.
Наталья Поклонская на церемонии инаугурации Владимира Путина © RT
RT на русском: последние новости
Худрук театра «Приют комедианта» прокомментировал смерть Юрия Томошевского В Екатеринбурге приостановили работу ТЦ из-за нарушений Умер певец Вадим Мулерман
Комментарии65
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко334
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»82
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина424
Трамп решил судьбу Ирана272
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится412
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение