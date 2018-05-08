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Баннер с собакой к 9 мая возмутил кемеровчан
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Баннер с собакой к 9 мая возмутил кемеровчан 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Телеграм-канал Mash
Фермер из Кемеровской области Александр Аксюткин поздравил земляков с Днем Победы, размесив в поселке Тисуль баннеры с фотографией своей собаки.
Как отмечает местное издание «Ваш город», появившиеся в Сети снимки странных плакатов вызвали возмущение пользователей.
Как заявил глава поселка Тисуль Александр Аксюткин, местный фермер разместил баннеры с изображением его личной собаки.
«Я уже претензию написал, сейчас повезу. Но он (фермер, — прим. ВЗГЛЯД) улетел на чемпионат мира по хоккею. Пытался до него дозвониться, но он за рубежом», — заявил местный глава.
По словам Аксюткина, фермер размесил скандальные плакаты на двух зданиях.
Глава поселка также считает баннеры неуместными. Однако если администрация снимет их самовольно, не исключено, что бизнесмен подаст в суд.
Отметим, это не первый случай скандальной атрибутики к Дню Победы в это году.
Так, ранее в Саратове глава местный общественник Сергей Авезниязов собщил, что на акции «Бессмертный полк» в областном центре будет распространяться «патриотический шоколад» с изображением нашград времен Великой отечественной войны, сообщает издание «Свободные новости».
Идею поддержал глава региональной общественной палаты Александр Ландо. Он в частности предложил дополнить коробку с «шоколадными орденами» рассказом о каждой изображенной награде.
Таким образом авторы идеи решили приобщать к военной истории самых маленьких, но в результате получили волну критики со стороны общественности.
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