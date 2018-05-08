В Москве появятся мемориальные доски героям ВОВ

В Москве появятся мемориальные доски героям Великой Отечественной войны

Решение об установке памятных досок было принято во вторник на заседании президиума правительства Москвы, уточняется в сообщении.

"В память об участнице Великой Отечественной войны летчице Лидии Владимировне Литвяк (1921–1943) установят мемориальную доску на доме 14/19 на Новослободской улице… Летчица принимала участие в боевых вылетах над Сталинградом. Погибла в августе 1943 года во время действий по прорыву обороны противника на рубеже реки Миус. Всего за годы войны совершила 168 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре победы в группе. Это лучший результат среди женщин-летчиц. В 1990 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лидии Литвяк присвоили звание Героя Советского Союза посмертно", — говорится в сообщении.

Мемориальная доска на доме 26 на 3-й Тверской-Ямской улице появится в память об участнике Великой Отечественной войны летчике Александре Ивановиче Выборнове (1921–2015). За годы войны Выборнов совершил 190 боевых вылетов, принимал участие в 42 воздушных боях, во время которых лично сбил 28 самолетов. В 1945 году за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоили звание Героя Советского Союза.

"В память о выдающемся летчике-космонавте дважды Герое Советского Союза Георгии Михайловиче Гречко (1931–2017) мемориальную доску установят по адресу Хованская улица, дом 3. Здесь он жил. Георгий Гречко за свою карьеру летчика-космонавта совершил три космических полета, общая продолжительность которых составила 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. Также он совершил выход в открытый космос продолжительностью один час 28 минут", — уточняется в сообщении.