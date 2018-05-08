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Австралийка воссоединилась с кошкой спустя 14 лет
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Австралийка воссоединилась с потерянной 14 лет назад кошкой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Кадр: 9news.com.au
В австралийском Сиднее потерявшуюся 14 лет назад кошку вернули хозяйке. Об этом сообщил местный новостной портал 9news.
По словам хозяйки животного Ли Маккензи (Lee McKenzie), черная кошка по кличке Челси убежала из дома и не вернулась. Несмотря на все усилия, женщине не удалось найти четырехлетнюю домашнюю любимицу, и она решила, что кошка погибла.
Волонтеры из зоозащитной организации обнаружили кошку на улицах Сиднея всего за 20 километров от ее бывшего дома. Животное страдало от обезвоживания и находилось на пороге смерти, но ветеринарам удалось ее спасти и обнаружить владелицу благодаря микрочипу. Доктор Патрисия Кэрновэйл (Patricia Carnovale) отметила, что для 18-летней кошки, которой приходилось добывать еду самостоятельно, Челси на удивление здорова.
«Я до сих пор не могу поверить, что она вернулась. Я завопила, как только увидела ее снимок, я знала, что это она», — рассказала Маккинзи. Сейчас она выясняет у арендодателя, разрешат ли ей оставить у себя кошку. Если он откажется, Челси отправится к ее дочери.
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