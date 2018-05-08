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ЕГЭ по географии не будет обязательным
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В России не планируют делать обязательным ЕГЭ по географии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство образования и науки не планирует никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России, экзамен по географии для 11-классников делать обязательным не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Минобрнауки на рассмотрении сейчас находится проект концепции развития географического образования, подготовленный Российским географическим обществом (РГО). Его планируют утвердить на заседании 22 мая. Во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ сообщили, что, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники будут должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.
Министерство сообщает, что в проекте содержится "широкий набор механизмов, позволяющих обеспечить непрерывность изучения географии на каждой ступени обучения посредством преемственности содержания курсов "Окружающий мир", "География", "География России" и "Экономическая и социальная география мира". Проект предполагает, что к учебно-методическим комплексам будут предъявляться современные требования, и качество географического образования в России повысится.
"В то же время подчеркнем, что никаких кардинальных изменений устоявшейся системы ЕГЭ в документе не содержится, таким образом, данная информация не соответствует действительности", — подчеркивает ведомство.
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