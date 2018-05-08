Под Псковом открыли памятник Солдату-Победителю

Под Псковом открыли памятник советскому Солдату-Победителю

"В деревне Верхоляне Гдовского района состоялось открытие памятника советскому Солдату-Победителю. Монумент установлен по инициативе общественников и местных жителей при поддержке Российского военно-исторического общества", — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что скульптура представляет собой стоящую на постаменте фигуру солдата с автоматом в плащ-палатке и каске. Это уже четвертый памятник, установленный в Псковской области РВИО при поддержке областных властей в рамках программы по восстановлению и созданию единообразных памятников павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В Гдовском районе с 8 по 12 февраля 1944 года воины 2-го и 3-го батальонов 893-го полка 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, находясь в окружении, противостояли 22 немецким танкам и двум полкам пехоты. Находясь под огнем артиллерии, отражая многочисленные атаки, они до последнего патрона стояли на смерть на своих позициях, выполняя приказ.

На территории Гдовского района находится 48 захоронений воинов, партизан, подпольщиков, мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в мемориальных комплексах Гдовского района покоится прах 3145 человек.