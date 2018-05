Песков рассказал, какие песни нравятся Путину 

В конце апреля СМИ со ссылкой на менеджера группы ABBA Йёреля Хансера сообщили, что бывшие участники легендарного шведского коллектива впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни. Одна из них, I still have faith in you, как ожидается, будет представлена в декабре этого года на британском канале BBC и американском NBC