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Песков рассказал, какие песни нравятся Путину
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Песков рассказал, какие песни нравятся Путину 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президенту РФ Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, но у него не было возможности сконцентрироваться на новостях об их новой песне, поскольку он готовился к инаугурации, об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В конце апреля СМИ со ссылкой на менеджера группы ABBA Йёреля Хансера сообщили, что бывшие участники легендарного шведского коллектива впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни. Одна из них, I still have faith in you, как ожидается, будет представлена в декабре этого года на британском канале BBC и американском NBC.
"Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли президенту нравится творчество этого коллектива.
Международное признание поп-квартет получил после победы на конкурсе "Еровидения" в 1974 году с песней "Ватерлоо". Члены группы расстались в 1982 году. Во вторник в Лиссабоне состоится первый полуфинал "Евровидения"— 2018.
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