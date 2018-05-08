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Песков заявил о симпатии Путина к Самойловой
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Песков: Владимир Путин весьма симпатизирует Юлии Самойловой 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относится к российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.
"Вы знаете ту очень некрасивую, несправедливую ситуацию, в которую она попала как российская участница в прошлом году, поэтому мы очень рады, что она сможет свой талант показать миру на этот раз. Конечно, президент весьма ей симпатизирует", — цитирует Пескова РИА "Новости".
Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, интересуется ли Путин международным песенным конкурсом "Евровидение", который стартовал в Лиссабоне.
"Евровидение" впервые проходит в Португалии. Концерты-полуфиналы состоятся на арене Altice в Парке Наций. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won"t Break, ее выступление назначено на 10 мая — день второго полуфинала. В прошлом году Самойлова не смогла принять участие в "Евровидении" в Киеве — Украина запретила ей въезд на свою территорию за посещение земель Крыма, присоединенных к России в 2014 году.
Ранее Юлия Самойлова возглавила акцию "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
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