Генконсул США впечатлился «Бессмертным полком»

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что его впечатлила акция ко Дню Победы "Бессметный полк", сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.
"Поздравляю всех с праздником! В прошлом году, когда я впервые присутствовал на торжествах по случаю Дня Победы во Владивостоке, меня очень впечатлила акция под названием "Бессмертный полк". Особенно интересно было узнать, что эту идею придумали простые люди с целью отдать дань уважения своим родственникам, которые воевали, боролись и сумели победить в тяжелейшей войне. В моей семье тоже есть участники "Бессмертного полка", — сообщил Кийс.
Он отметил, что его дед, сержант-механик Джеймс Филип Райт, воевал в составе третьей армии генерала Джорджа Паттона. Он занимался ремонтом танков, с которыми дошел из Франции до Германии и закончил войну в Австрии 6 августа 1945 года. Когда он ушел на войну, он уже был женат, и у него родилась дочка Кристина. Военный рассказывал, что назвал ее именем два танка, которые ему удалось вернуть в строй.
"Во время своего недавнего визита во Владивосток посол США Джон Хантсман почтил память павших, возложив венок к Вечному огню. Он также заметил, что если русские и американцы соберутся за одним столом, они очень быстро обнаружат, как много их объединяет. Мне кажется, что американские и русские ветераны войны особенно хорошо понимали (а те, кто до сих пор живы, понимают) наши общие ценности. И мы — дети, внуки и правнуки участников "Бессмертного полка" — должны всегда помнить об этом", — отметил генконсул.
Хантсман 24 апреля впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Также он посетил Сахалин.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.