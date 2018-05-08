Генконсул США впечатлился «Бессмертным полком»

Генконсул США во Владивостоке заявил, что впечатлен «Бессмертным полком»

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что его впечатлила акция ко Дню Победы "Бессметный полк", сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Поздравляю всех с праздником! В прошлом году, когда я впервые присутствовал на торжествах по случаю Дня Победы во Владивостоке, меня очень впечатлила акция под названием "Бессмертный полк". Особенно интересно было узнать, что эту идею придумали простые люди с целью отдать дань уважения своим родственникам, которые воевали, боролись и сумели победить в тяжелейшей войне. В моей семье тоже есть участники "Бессмертного полка", — сообщил Кийс.

Он отметил, что его дед, сержант-механик Джеймс Филип Райт, воевал в составе третьей армии генерала Джорджа Паттона. Он занимался ремонтом танков, с которыми дошел из Франции до Германии и закончил войну в Австрии 6 августа 1945 года. Когда он ушел на войну, он уже был женат, и у него родилась дочка Кристина. Военный рассказывал, что назвал ее именем два танка, которые ему удалось вернуть в строй.

"Во время своего недавнего визита во Владивосток посол США Джон Хантсман почтил память павших, возложив венок к Вечному огню. Он также заметил, что если русские и американцы соберутся за одним столом, они очень быстро обнаружат, как много их объединяет. Мне кажется, что американские и русские ветераны войны особенно хорошо понимали (а те, кто до сих пор живы, понимают) наши общие ценности. И мы — дети, внуки и правнуки участников "Бессмертного полка" — должны всегда помнить об этом", — отметил генконсул.

Хантсман 24 апреля впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Также он посетил Сахалин.