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Названы сроки рекультивации полигона «Аннино»
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В Подмосковье назвали сроки рекультивации мусорного полигона «Аннино» 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Рекультивация закрытого мусорного полигона ТБО "Аннино" в Рузском городском округе Московской области начнется в 2018 году, в 2019 году работы планируется завершить, сообщила пресс-служба администрации округа.
"Рекультивация закрытого в 2016 году полигона ТБО "Аннино" начнется уже в 2018 году. Мы вошли в областную программу по рекультивации полигона в первую очередь. В связи с тем, что принимаем меры по строительству комплекса переработки отходов, у нас этот проект в активной проектной стадии", — цитирует пресс-служба слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.
После прохождения экспертизы по проекту — предполагается, что это будет в конце июня — будет объявлен аукцион на рекультивацию полигона, после чего начнутся работы по рекультивации, планируется их завершить в 2019 году, пояснили в пресс-службе.
Полигон ТБО "Аннино" работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года, уточнили в пресс-службе.
Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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