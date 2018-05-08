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Отец прославился благодаря старому снимку
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Отец поразительно точно скопировал снимок 30-летней давности и прославился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: reddit.com
Пользователь под ником Sheogorathian показал необычайное сходство его отца и старшего брата на двух снимках, сделанных с разницей в несколько десятков лет. Изображение было опубликовано на имиджборде Reddit.
По словам автора поста, верхняя фотография была сделана 30 лет назад. На ней запечатлен его отец, на груди которого крепко спит его первый сын. Нижнее изображение было сделано гораздо позже. Его главным героем стал повзрослевший брат пользователя, у которого уже появился свой ребенок.
reddit.com
Оба снимка настолько похожи друг на друга, что создается ощущение, будто они были сделаны в одно и то же время. Разницу можно заметить, только присмотревшись к деталям.
За сутки пост стал вирусным, его одобрили более 50 тысяч посетителей имиджборда. В комментариях оценили фотографии и посоветовали старшему брату сильнее отрастить бороду, потому что тот «отстает от своего отца».
«Зато на нижней фотографии ребенок побольше», — ответил другой пользователь.
Остальные посетители отметили бережность, с которой молодые отцы держат своих детей на фотографиях.
В начале апреля молодеющая с годами пара озадачила пользователей сети. Девушка под ником Spooky_Gecko опубликовала две фотографии с мужем: современный снимок и изображение десятилетней давности. Читатели треда сошлись во мнении, что спустя десять лет пара стала выглядеть гораздо лучше и даже моложе.
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