Потомки узников Собибора будут на «Бессмертном полке»

Потомки узников Собибора примут участие в акции «Бессмертный полк»

Семья советского офицера Александра Печерского , возглавившего восстание в Собиборе, и потомки узников этого концлагеря, которых нашли в Москве благодаря фильму "Собибор", примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании-прокатчика картины.

"Семья Александра Печерского и потомки узников Собибора, которых удалось найти и собрать в Москве благодаря фильму "Собибор" Константина Хабенского, примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая", — отметили в пресс-службе.

Как рассказали в компании, из "Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка советского офицера Александра Печерского, поднявшего единственное успешное восстание в лагере смерти в Польше ". Также "из Израиля и других стран мира соберутся семьи тех, кому удалось выжить в Собиборе". Вместе они пройдут в колонне от Пушкинской площади с фотографиями своих отцов и дедов — участников восстания.

Помимо этого, Ладыченко и потомки узников посетят выставку в Музее Победы на Поклонной горе, организованную Фондом Александра Печерского. Выставка носит название "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму". Потомки узников также вместе посмотрят фильм "Собибор" режиссера Константина Хабенского.