Потомки узников Собибора будут на «Бессмертном полке»

Семья советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание в Собиборе, и потомки узников этого концлагеря, которых нашли в Москве благодаря фильму "Собибор", примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании-прокатчика картины.
"Семья Александра Печерского и потомки узников Собибора, которых удалось найти и собрать в Москве благодаря фильму "Собибор" Константина Хабенского, примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая", — отметили в пресс-службе.
Как рассказали в компании, из "Ростова-на-Дону приедет Наталья Ладыченко, внучка советского офицера Александра Печерского, поднявшего единственное успешное восстание в лагере смерти в Польше". Также "из Израиля и других стран мира соберутся семьи тех, кому удалось выжить в Собиборе". Вместе они пройдут в колонне от Пушкинской площади с фотографиями своих отцов и дедов — участников восстания.
Помимо этого, Ладыченко и потомки узников посетят выставку в Музее Победы на Поклонной горе, организованную Фондом Александра Печерского. Выставка носит название "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму". Потомки узников также вместе посмотрят фильм "Собибор" режиссера Константина Хабенского.
Лента стартовала в российском прокате с 3 мая. Ее выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти. Главные роли в картине сыграли Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и др. На 9 мая запланирована премьера фильма в Берлине.