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В парках воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года
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На День Победы в российских парках воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Департамент культуры Минобороны РФ в День Победы проведет масштабную культурную реконструкцию, в рамках которой в парках крупных городов России будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе военного ведомства.
"В шесть часов вечера после войны" в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 1940-х годов. Арт-проект "РиоРита — радость Победы" — первая сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению Минобороны, на всех площадках проекта, расположенных в городских парках, прозвучат танцевальные мелодии 30–40-х годов прошлого века в исполнении военных духовых оркестров. Для достоверной передачи реалий того времени организаторы проекта опрашивали очевидцев, участвовавших в торжествах 1945 года.
"Для того чтобы в точности передать атмосферу, царящую 9 мая 1945 года, организаторы внимательно и бережно опрашивали очевидцев того памятного дня, и почти в каждых воспоминаниях присутствовали повсеместное ликование, музыка, танцы и сирень. Эти "маркеры" и легли в основу культурной реконструкции. Общее впечатление завершают аутентичные наряды 1940-х, в которых горожане приходят на танцплощадку", — добавили в Минобороны.
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