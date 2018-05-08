В парках воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года

На День Победы в российских парках воссоздадут атмосферу 9 мая 1945 года

Департамент культуры Минобороны РФ в День Победы проведет масштабную культурную реконструкцию, в рамках которой в парках крупных городов России будет воссоздана праздничная атмосфера 9 мая 1945 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе военного ведомства.

"В шесть часов вечера после войны" в городских парках Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Севастополя, Казани, Рыбинска, Благовещенска зазвучат военные духовые оркестры и закружатся пары в нарядах 1940-х годов. Арт-проект "РиоРита — радость Победы" — первая сетевая культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Минобороны, на всех площадках проекта, расположенных в городских парках, прозвучат танцевальные мелодии 30–40-х годов прошлого века в исполнении военных духовых оркестров. Для достоверной передачи реалий того времени организаторы проекта опрашивали очевидцев, участвовавших в торжествах 1945 года.