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Российских губернаторов просят ограничить продажу алкоголя 9 мая 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернаторов российских регионов просят ограничить продажу алкоголя в День Победы. Соответствующее обращение руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам 73 субъектов страны.
Автор инициативы рассказал RT, что губернаторам 73 регионов предлагается ограничить 9 мая продажу алкоголя в местах массового скопления людей. Так же, как это сделали власти других 12 субъектов. Например, Москвы, Приморского и Пермского краев, Якутии.
По словам Хамзаева, торговля спиртным в День Победы в местах народных гуляний несовместима с идеологией праздника.
«В этот светлый день граждане собираются в местах массовых гуляний, чтобы почтить память своих дедов и прадедов, воевавших за нашу Родину и отдавших жизни за мирное небо. Продажа и употребление алкоголя в этот день совершенно не уместны. Уверен, что многим будет неприятно видеть пьяных людей на улицах города. Особенно некрасиво это по отношению к самим ветеранам, которым меньше всего хотелось бы встретить на улице нетрезвых и агрессивных людей, празднующих таким образом 9 мая», — отметил в своем обращении глава «Трезвой России».
Ранее НСН сообщила, что продажу алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре ограничат в Москве во время майских праздников. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников полагает, что такие меры помогут избежать травматизма среди отдыхающих и снизят вероятность правонарушений.
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