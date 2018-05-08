Российских губернаторов просят ограничить продажу алкоголя 9 мая

Губернаторов российских регионов просят ограничить продажу алкоголя в День Победы. Соответствующее обращение руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам 73 субъектов страны.

Автор инициативы рассказал RT, что губернаторам 73 регионов предлагается ограничить 9 мая продажу алкоголя в местах массового скопления людей. Так же, как это сделали власти других 12 субъектов. Например, Москвы , Приморского и Пермского краев, Якутии

По словам Хамзаева, торговля спиртным в День Победы в местах народных гуляний несовместима с идеологией праздника.

«В этот светлый день граждане собираются в местах массовых гуляний, чтобы почтить память своих дедов и прадедов, воевавших за нашу Родину и отдавших жизни за мирное небо. Продажа и употребление алкоголя в этот день совершенно не уместны. Уверен, что многим будет неприятно видеть пьяных людей на улицах города. Особенно некрасиво это по отношению к самим ветеранам, которым меньше всего хотелось бы встретить на улице нетрезвых и агрессивных людей, празднующих таким образом 9 мая», — отметил в своем обращении глава «Трезвой России».