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В ГД предлагают помочь вдовам погибших в период ВОВ
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В Госдуме предлагают помочь вдовам погибших в период ВОВ и бывшим узникам концлагерей 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев разрабатывает законопроект (текст есть в распоряжении RT) о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно документу, предполагается, что помощь в размере от 15 до 20 тыс. руб. получат ветераны ВОВ, инвалиды войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы военнослужащих погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.
В соответствии с законопроектом, средства на единовременные выплаты должны быть выделены из федерального бюджета не позднее 30 ноября 2018 года. По мнению парламентария, такая помощь действительно необходима.
«Мы часто вспоминаем наших героев-ветеранов, благодаря которым, мы сегодня живём в сильной России. И хотелось, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Кроме того, существуют и вдовы, лишившиеся своих мужей на фронте, бывшие узники страшных концлагерей, которые также пострадали в период фашистско-немецкой агрессии. От всего сердца хочу поздравить граждан с Днём Победы!» — отметил в разговоре с RT Иван Сухарев.
В сентябре 2017 года в Госдуму внесли законопроект о приравнивании узников концлагерей к ветеранам ВОВ.
RT на русском: последние новости
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