Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика 

Минобороны раскрыло прототипов фильмов о ВОВ
Министерство обороны России на своем сайте рассказало, какие реальные люди стали прототипами героев фильмов о Великой Отечественной войне. Так, героини картины «В небе "Ночные ведьмы"» были списаны с абсолютно реальных летчиц — подруг режиссера фильма Евгении Жигуленко, командира звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка, а прототипами персонажей фильма «Аты-баты, шли солдаты» стали лейтенант Петр Широнин и его взвод, одним 45-мм орудием подбившие шесть танков и семь бронемашин фашистов у села Тарановка Змиевского района Харьковской области.
В Балтийском флоте всплыли хищения
СК возбудил 15 дел по фактам хищений в Балтийском флоте, сообщает «Коммерсант». По информации издания, преступления в частях береговой обороны выявила военная контрразведка. Фигурантом одного из уголовных дел стал командир ремонтно-восстановительного батальона Роман Коваленко, которого подозревают в краже и последующей продаже деталей военной техники, например, 11 бортовых коробок передач для танков Т-72.
Военные показали робота-сапера
Министерство обороны России опубликовало на своей странице в соцсети Facebook видео с роботизированным комплексом «Уран-6». На кадрах робот-сапер выполняет свои непосредственные задачи, управляясь дистанционно и выдерживая взрывы. В военном ведомстве отметили, что ранее «Уран-6» принимал участие в разминировании сирийских Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора.
С подрядчика снимут ответственность за Крымский мост
С компании «Стройгазмонтаж» могут снять ответственность за транспортную безопасность Крымского моста, генподрядчиком строительства которого она является. Об этом стало известно «Коммерсанту». По данным газеты, правительство России обсуждает эту идею, так как подведомственный Росавтодору госзаказчик, «Упрдор Тамань», столкнулся с трудностями при выполнении контрактов по транспортной безопасности, а ответственность за это лежит на «Стройгазмонтаже».
Губернаторский Bentley продали со скидкой
Росимущество с 60-процентной скидкой продало с аукциона Bentley Mulsanne, изъятый у бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщает официальный сайт ведомства. Итоговая стоимость машины составила 6,754 миллиона рублей. На предыдущих торгах Bentley стоил на 2,5 миллиона дороже и не нашел покупателя.