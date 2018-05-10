Ещё
Предложена программа по выравниванию качества вузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор МГУ предложил программу по выравниванию качества вузов в столице и регионах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создание прочных связей между ведущими российскими и региональными вузами поможет уравнять качество высшего образования и научной работы в стране, это является ключевой целью программы "Вернадский", которую предлагает ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
"Как создать единое образовательное пространство? Конечно, это мобильность, конечно, сильные университеты должны сделать все, чтобы подтянуть [более слабые], сотрудничать с теми университетами, которые мы называем региональные. Поэтому я выдвинул программу, назвав ее "Вернадский", думаю, что она будет развиваться", — сказал Садовничий в четверг на пресс-конференции.
По его словам, программа предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее "продвинутым" направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.
"Если необходимо, студенты могут приехать на полгода в университет, который курирует [региональный вуз], предлагая свои достижения и богатство. Но задача именно стоит в том, чтобы в региональных университетах создать школы достойного уровня, может быть, и мирового уровня, которые есть в ведущих университетах", — отметил ректор МГУ.
Садовничий отметил, что Владимир Иванович Вернадский создавал такие сильные научные школы во многих университетах страны.
"Он работал в Московском университете, Петербургском, Киевском. Программа "Вернадский" — это как раз и есть наш шаг по укреплению единого образовательного пространства, это один из вызовов единства территорий. Мы предлагаем вектор повернуть: не привозить все "сюда, [в центр]", но, чтобы студенту было комфортно и там, [в регионе]", — сказал Садовничий.
ТАСС: последние новости
Поэт и бард Альфред Тальковский умер в Санкт-Петербурге Российского актера Юрия Томошевского кремируют в Германии Медведев в День Победы опубликовал фотографии своих дедов-фронтовиков
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение731
Клейменов больше не будет вести программу «Время»51
У Задорнова нашли второе завещание14
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1372
«Зашел в класс и начал стрелять»125
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение