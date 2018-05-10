Предложена программа по выравниванию качества вузов

Ректор МГУ предложил программу по выравниванию качества вузов в столице и регионах

Виктор Садовничий. Создание прочных связей между ведущими российскими и региональными вузами поможет уравнять качество высшего образования и научной работы в стране, это является ключевой целью программы "Вернадский", которую предлагает ректор МГУ имени Ломоносова

"Как создать единое образовательное пространство? Конечно, это мобильность, конечно, сильные университеты должны сделать все, чтобы подтянуть [более слабые], сотрудничать с теми университетами, которые мы называем региональные. Поэтому я выдвинул программу, назвав ее "Вернадский", думаю, что она будет развиваться", — сказал Садовничий в четверг на пресс-конференции.

По его словам, программа предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее "продвинутым" направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

"Если необходимо, студенты могут приехать на полгода в университет, который курирует [региональный вуз], предлагая свои достижения и богатство. Но задача именно стоит в том, чтобы в региональных университетах создать школы достойного уровня, может быть, и мирового уровня, которые есть в ведущих университетах", — отметил ректор МГУ.

Садовничий отметил, что Владимир Иванович Вернадский создавал такие сильные научные школы во многих университетах страны.