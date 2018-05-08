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Россияне захотели идти «На Берлин!»
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Россияне захотели идти «На Берлин!» 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»
Россияне к 9 мая стали чаще искать в интернете автомобильные наклейки с тематикой праздника. Особой популярностью пользуются наклейки с надписями «9 мая», «День Победы» и «Спасибо деду за победу». Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений «Юла», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Как отмечается в пресс-релизе организации, количество подобных поисковых запросов увеличилось на 35 процентов по сравнению с началом апреля. В частности, самые популярные наклейки с надписью «9 мая» стали искать в четыре раза чаще. Другими популярными у россиян стикерами, посвященными Великой Отечественной войне, стали «1941-1945», «Помним! Гордимся!», «Ни шагу назад», «Т-34» и «На Берлин!».
Согласно данным «Юлы», активнее всего наклейки продавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Новосибирска. Средняя цена на наклейки в России составила 330 рублей. Самые дорогие стикеры продаются в Уфе — 380 рублей, самые дешевле в Волгограде и Ярославле — по 15 рублей.
Ранее сообщалось, что в Кургане к празднику фасады кинотеатра и главпочтамта украсили баннерами с подписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость». Позже баннеры были демонтированы, их собираются повесят обратно после коррекции.
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