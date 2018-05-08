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В Донецк прибыла колонна МЧС России
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В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Автоколонна с гуманитарной помощью от МЧС России во вторник прибыла в Донецк, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили заезжают на склад в Донецке, где будет производиться разгрузка. По данным МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, в составе грузов — детское питание, медикаменты и учебная литература. Общий вес доставленной помощи — около 270 тонн.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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