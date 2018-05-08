В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

Автомобили заезжают на склад в Донецке, где будет производиться разгрузка. По данным МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, в составе грузов — детское питание, медикаменты и учебная литература. Общий вес доставленной помощи — около 270 тонн.